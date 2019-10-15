"Теорема Х*я или закон Х*я": гражданин с яркой фамилией Х*й защитил диссертацию в Одессе - фотофакт

В Одесском политехе защитил диссертацию айтишник с фамиией Х*й / из открытых источников

В Украине гражданин Социалистической Республики Вьетнама Ву Нгок Х*й, который в прошлом году отстоял право на свое имя, успешно защитил диссертацию.

По информации, защита прошла в Одесском национальном политехническом университете, 10 октября, все члены совета единогласно поддержали диссертанта.

Также стало известно, что Ву Нгок Х*й выбрал темой диссертации "Модели и методы динамичного формирования контента в зависимости от характеристик системы приема-передачи".

Как рассказали "Думской" в Политехе, Ву Нгок Х*й получил ученую степень кандидата технических наук.

Отметим, пользователи соцсетей крайне возбудились новостью, поэтому активно ее комментируют.

"Представьте если он открытие какое нить сделает которое назовут его именем, на пример теория Х*я или закон Х*я или теорема Х*я)", - высказался пользователь Сети.

"Выражение "Х*й его знает" теперь уже не так однозначно, как раньше", - добавил некий Андрей.

"Представляете как это звучит на слете ученых Украины? - А теперь интересную дисертацию хотите? - дааа! - а вот и Х*й вам! пысы: мне очень нравится сила человека плевать на мнение окружающих, и не сдавать ни свою честь ни честь своей семьи!", - добавил некто под ником Кружка Чмыря.

"Ну что? Человек с необычным для нас именем защитил кандидатскую диссертацию. Его можно поздравить. Что из этого следует? Возможно, он продолжит научную работу в одесском политехе или вернется во Вьетнам применять на практике модели и методы динамичного формирования контента в зависимости от характеристик системы приема-передачи", - добавил еще один пользователь Сети.

Напомним, ранее Владимиру Путину сменили фамилию. По информации, в архивной выписке из Росреестра на бывшую квартиру Путиных в Санкт-Петербурге вместо фамилии хозяина Кремля Владимира Путина появилось имя несуществующего Игоря Петровича Сергеева-Градского. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил это "конспирацией".

"...это могло быть связано с тем, что Владимир Путин является объектом государственной охраны, самым охраняемым человеком в нашей стране. Возможно, это связано с правилами обеспечения безопасности, но в данном случае я предполагаю вслух. Точной информации не имею", - сказал Песков.