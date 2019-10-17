Минздрав покидает советник Скалецкой и спец по куннилингусу

Зоряна Скалецкая и Дмитрий Раимов / facebook.com/dmitro.raimov

Команда во главе с Дмитрием Раимовым, который сейчас работает советником по коммуникациям главы Минздрава Зоряны Скалецкой, покинет ведомство в конце октября нынешнего года.

"Мы еще останемся умными головами в министерстве и комитете, но всю текущую работу с прессой, врачами, сетями, депутатами, правительством, офисом гаранта и многое другое будут делать уже другие. Часть на смену готовим мы, часть ищем, возможно в подарок оставлю кого-то из команды ", - написал Раимов.

Напомним, в начале сентября украинские сегменты соцсетей сотряс скандал, когда оказалось, что Дмитрий Раимов до назначения советником главы Минздрава проводил курсы по куннилингусу и преуспел в этом.