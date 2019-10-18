Взрыв на химическом заводе под Ровно: люди жалуются на жуткую вонь

Загорелось помещение, в котором мыли использованные банки для краски / Фото ГосЧС

Вечером 17 октября в пгт Клевань Ровненской области произошел взрыв - взорвался резервуар на химическом предприятии Колор С.І.М, которое производит материалы для разметки дорог и аэропортов.

Как сообщает Главное управление Госслужбы чрезвычайных ситуаций, загорелось помещение, в котором мыли использованные банки для краски. Спасатели смогли потушить пожар в течение часа. Параллельно они охлаждали другие здания, чтобы не допустить новых взрывов.

Обошлось без жертв и пострадавших. Причины инцидента и размер материального ущерба устанавливаются. По словам заместителя председателя Клеванской ОТГ Владимира Мокляка, в здании завода произошло замыкание электричества, в результате взорвалась газовоздушная смесь.

Тем временем местные жители начали жаловаться на неприятный запах.

На место происшествия вызвали лабораторию, чтобы узнать нет ли вредных выбросов в атмосферу.

Местное изданеие Ровенские новости уточняет, что предприятии Колор С.І.М изготавливает растворители для красок дорожной разметки - светоотражающие стеклянные шарики, а также автолаки и автоэмаль. Местные жители уже неоднократно жаловались на работу завода из-за вредного запаха от производства краски. По словам местных, неприятный запах чувствуется несколько раз в неделю, особенно в жару или в начале холодов. В результате - жители Клевани начали болеть намного чаще, в том числе и дети.

Напомним, 28 сентября в Сумах произошел взрыв на территории завода ООО Гуала Кложерс Украина, в производственном цехе с последующим горением оборудования. По данным ГУ ГСЧС в Сумской области, в результате взрыва были травмированы восемь человек.