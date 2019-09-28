В Сумах на заводе прогремел мощный взрыв, пострадали 10 человек

В субботу утром, 28 сентября, в Сумах произошел взрыв на территории завода ООО Гуала Кложерс Украина, в производственном цехе с последующим горением оборудования.

Как сообщает ГУ ГСЧС в Сумской области, в результате взрыва, согласно предварительным данным, травмированы восемь человек.

В 11.17 пожар локализован на площади 50 квадратных метров, в 11.55 - ликвидирован.

В тушении огня были задействованы 18 спасателей и четыре единицы техники ГСЧС.

По данным Телевизионной службы новостей, взрыв произошел на заводе, где изготавливают пробки для пэт-бутылок.

Как рассказали в областной полиции, в результате взрыва пострадали 10 работников, два из которых находятся в реанимации.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве произошел мощный пожар на нефтебазе.