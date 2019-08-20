СБУ поймала радикала, который планировал теракт во время концерта Квартала 95 в Сумах

СБУ задержала жителя Сум, готовившего провокации накануне Дня Независимости / ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили массовую гибель жителей Сумщины, поймав 19-летнего сумчанина, который входит в радикальную молодежную группировку.

Парень вместе с сообщниками сообщниками планировал взорвать боеприпасы и взрывчатку в местах массового скопления людей, в частности, во время празднования Дня Флага Украины и проведения концерта, который организовывает Квартал 95, Kvartal-Fest 23 августа на территории Сумщины.

"Правоохранители изъяли по месту жительства злоумышленников гранату Ф-1, боеприпасы и взрывчатые вещества. Следствие проверяет версию о подготовке провокационных акций во время массовых мероприятий, в том числе в культовых помещениях, а также во время торжеств по случаю празднования Дня Флага Украины", - сказано в сообщении.

Правоохранители подготовили сообщение о подозрении в совершении преступлений. Продолжается досудебное следствие.

Сумчанин планировал устроить теракт 23 августа / ssu.gov.ua

Работники СБУ предотвратили теракт / ssu.gov.ua

Ранее СЬУ задержала сбежавшего накануне израильского наркобарона.