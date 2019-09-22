В Киеве загорелись автоцистерны на нефтебазе: шокирующие кадры

В Киеве на Лесном массиве на улице Вискозной,3 вечером 22 сентября загорелись восемь автоцистерн с горючим.

"В 21:55 в Деснянском районе по ул. Вискозная, 3 возник пожар автоцистерн с топливом (бензин и дизель). Жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 75 чел. л/с, 15 единиц техники ГСЧС и пожарный поезд. На месте происшествия работает оперативная группа ГСЧС Украины", - сказано в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Как сообщает ТСН, горят восемь автоцистерн с топливом на нефтебазе. Пожар произошел в промзоне за Дарницкой ТЭЦ. Очевидцы рассказывают, что слышали хлопки, напоминающие взрывы. Улица Вискозная перекрыта для проезда автомобилей.

Журналисты с места событий сообщают, что пожарные тушат, как загоревшиеся цистерны, так и 12 расположенных рядом, чтобы огонь на них не перекинулся

По состоянию на 23:40 пожар удалось локализовать.

На вулиці Віскозній, навпроти Епіцентру, щось серйозно палає. Чутно вибухи. Дорогу для автомобілів перекрито. Деталі події встановлюються. Опубликовано Киев Оперативный Воскресенье, 22 сентября 2019 г.

В Киеве на Лесном горит топливо: пожару присвоен ранг второй сложности 22 сентября в Киеве по адресу улица Вискозная, 2 начался масштабный пожар. Предварительно, горит цистерна с топливом. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Жильцы окружающих районов видят зарево и слышат хлопки. Опубликовано Информатор Киев Воскресенье, 22 сентября 2019 г.

В Деснянском районе на улице Вискозной на заводе Буд Индустрия горит 9 автоцистерн с нефтепродуктами. Это очень серьезный вызов для городских пожарных (ДСНС, КАРС). Верим в то что ребята справятся, удачи! Задействовано 15 единиц техники и 75 человек личного состава. Частично в микрорайоне ограничено движение автотранспорта. P.s. Пожарные локализовали очаг... соответственно он вскоре должен быть потушен. Опубликовано Dmitriy Belotserkovets Воскресенье, 22 сентября 2019 г.

Напомним, в Луцком гарнизонном военном госпитале произошел масштабный пожар - огонь полностью уничтожил крышу и часть верхнего этажа. К счастью, обошлось без пострадавших.