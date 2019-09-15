"Чиркал" зажигалкой в стоге сена: под Одессой заживо сгорел 5-летний ребенок

Ребенок играл с зажилагкой в стоге сена / clipart.net.ua

Ужасная трагедия произошла в субботу, 14 сентября, в Болградском районе на юге Одесской области. Мальчик сгорел в стоге сена.

По информации местных копов, 5-летний ребенок играл со своей 7-летней сестрой в стоге сена неподалеку от дома. Непонятно, откуда, но у мальчика нашлась зажигалка, которой он все время "чиркал".

Внезапно сено загорелось. Испугавшись, сестра побежала к матери, которая в этом время находилась в доме. Женщина сразу позвонила в ГСЧС.

"Потушив пожар, спасатели обнаружили среди сена тело мальчика. На место направлена следственно-оперативная группа. Обстоятельства трагедии устанавливаются", — уточнили в полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") УК Украины.

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Чуть позже стало известно, что при пожаре в лагере погиб сын бывшего мэра города Бурштын Петра Курляка. Он работал ди-джеем в лагере и временно проживал в помещении, которое загорелось.

По словам спасателей, пожар начался на сцене лагеря площадью 50 кв.м. Она сгорела полностью, а при разборе завалов было обнаружено тело парня.