Пожар в детском лагере на Прикарпатье: сгорел сын бывшего мэра Бурштына

Лагерь Сокол сгорел / скриншот

В последний день лета произошел жуткий пожар на территории оздоровительного лагеря Сокол в Ивано-Франковской области. Жертвой мощного пламени стал 17-летний юноша.

Чуть позже стало известно, что при пожаре в лагере погиб сын бывшего мэра города Бурштын Петра Курляка. Он работал ди-джеем в лагере и временно проживал в помещении, которое загорелось.

По словам спасателей, пожар начался на сцене лагеря площадью 50 кв.м. Она сгорела полностью, а при разборе завалов было обнаружено тело парня.

"К тушению пожара было привлечено 3 единицы техники и 12 человек личного состава от Управления ГСЧС в области", — сообщили в ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Отметим, копы озвучили предполагаемую причину пожара на территории детского лечебно-оздоровительного комплекса Сокол, что в селе Сокол Галицкого района. По их словам, произошло короткое замыкание электросети.

Напомним, ранее сообщалось, печально известный детский оздоровительный лагерь Виктория в Одессе, где 15 сентября сентябре 2017 года при пожаре погибли три девочки, начал снова функционировать.

По информации, 9 августа в лагерь заехали дети. Первая после пожара смена состояла из 103 детей, заявила начальник департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.