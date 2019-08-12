Смертоносный лагерь Виктория в Одессе принял на оздоровление более 100 детей

В лагере Виктория опять отдыхают дети / Думская

Печально известный детский оздоровительный лагерь Виктория в Одессе, где 15 сентября сентябре 2017 года при пожаре погибли три девочки, начал снова функционировать.

По информации, 9 августа в лагерь заехали дети. Первая после пожара смена состоит из 103 детей, заявила начальник департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич, передает Думская.

По словам чиновницы, отдыхать в лагерь Виктория приехали в основном дети льготных категорий. Также стало известно, что жить в лагере дети будут до 29 августа.

Отметим, деревянные корпуса, один из которых сгорел в сентябре 2017 года, остаются под арестом, детей заселили каменные корпуса Виктории, которые летом 2019-го отремонтировали. Добавим, что стоимость ремонта составила около 5 млн грн.

Читайте такжеПожар в детском лагере в Одессе: суд арестовал директора "Виктории" без права внесения залогаНапомним, ранее сообщалось, спасатели считают наиболее вероятной причиной пожара в одесском детском лагере Виктория аварийный режим работы электроприборов в комнате воспитательницы.