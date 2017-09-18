В ГосЧС назвали вероятную причину пожара в одесском лагере "Виктория"

Спасатели считают наиболее вероятной причиной пожара в одесском детском лагере "Виктория" аварийный режим работы электроприборов в комнате воспитательницы.

Об этом рассказал начальник ГУ ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак в своем докладе на заседании оперативного штаба ГСЧС в Одессе касательно трагических событий в детском лагере, сообщает "Укринформ".

"Наиболее вероятной причиной пожара может быть аварийный режим работы электроприборов, которые находились в комнате № 4 на первом этаже этого же корпуса — комнате воспитательницы", — сказал Федорчак.

Он также отметил, что тушение пожара осложнялось поздним уведомлением о нем, порывами ветра, невозможностью забора воды из пожарного водоема (был заполнен на треть), слабым давлением в пожарных гидрантах, наличием значительного количества деревянных зданий, значительным расстоянием до уличного противопожарного водоснабжения: пожарным пришлось прокладывать линию вплоть за пределы лагеря — длиной 800 метров.

Напомним, пожар на территории детского оздоровительного комплекса "Виктория" в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. При разборе обгоревших руин были обнаружены останки двух девочек, через некоторое время было сообщено о фрагментах еще одного тела.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура - по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Задержаны директор "Виктории" Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность.

В понедельник, 18 сентября, в Одессе суд арестовал без права внесения залога директора детского муниципального комплекса "Виктория" Петроса Саркисяна, в котором во время пожара погибли дети.