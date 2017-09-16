Пожар в одесском лагере. Число жертв увеличилось до трех

В результате пожара в оздоровительно-спортивном лагере "Виктория" в Одессе погибли три ребенка.

Об этом сообщил Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба на своей странице в Facebook.

Все погибшие были девочками: 8-летняя София, 9-летняя Настя и 12-летняя Снежана. Они были воспитанницами образцового детского хореографического ансамбля "Адель". Еще двое детей попали в больницу с отравлением угарным газом и один ребенок — с ушибом спины, поскольку выпрыгнула из окна второго этажа.

По предварительным выводам, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности.

Директор детского лагеря сейчас находится в реанимации после сердечного приступа.

Напомним, ранее в Одесской области объявили траур из-за гибели детей при пожаре в лагере.