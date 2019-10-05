В Киеве на Лукьяновке устроили взрыв: в полиции рассказали о "подрывнике"

В Киеве мужчина устроил взрыв в квартире / УНИАН

В пятницу днем, 4 октября, в Киеве на ул. Мельникова (Лукьяновка) произошел взрыв в одной из квартир, правоохранители выяснили, что его устроил злоумышленник и сам пострадал.

Взрыв на Лукьяновке устроил бывший супруг дочери владельца квартиры, сообщает ТСН со ссылкой на данные полиции.

Правоохранители выяснили, что "подрывник" проник в квартиру через балкон пятого этажа.

Пока точно неизвестно, зачем мужчина устроил взрыв. Копы считают, что злоумышленник мог хотеть подорвать себя или квартиру.

В результате взрыва на Лукьяновке в квартире повреждены стекла и мебель. Злоумышленник получил ожоги и попал в больницу.

Ранее сообщалось, что в Сумах произошел взрыв в цехе завода, начался пожар. В результате взрыва пострадали 10 работников предприятия, двое из пострадавших попали в реанимацию.