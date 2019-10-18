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"Разрушить империю": бывший узник Кремля дал совет Зеленскому

18 октября 2019, 17:01

Александр Кольченко считает, что необходимо поддержать российские оппозиционные силы.

Александр Кольченко
Александр Кольченко / Фото Громадське

Москва стремится навязать мир на своих условиях. Это является основной причиной, почему Украине не стоит строить какие-либо отношения с Российской Федерацией.

По словам бывшего узника Кремля Александра Кольченко, необходимо поддержать российские оппозиционные силы.

"Прежде всего нам нужно разрушить эту империю! Мне кажется, что военное противостояние неэффективное: необходимо оказывать поддержку тем, кто продолжает борьбу внутри РФ", - заявил в интервью Новому времени бывший политзаключенный.

При этом он уверен, что Москва пытается навязать новой украинской власти мир исключительно на своих условиях.

"Нам же, думаю, нужно оказывать материальную помощь тем, кто борется против режима Путина", — подчеркнул Кольченко.

Напомним, что 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов. 11 сентября во время заседания Кабмин принял решение выплатить освобожденным по 100 тысяч гривен.

Россия политзаключенный Александр Кольченко
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