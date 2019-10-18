Зеленский исполнил обещание родственникам погибших военных

По инициативе Зеленского создан совет семей погибших на Донбассе / Фото: Офис президента Украины

По инициативе президента Владимира Зеленского при Министерстве по делам ветеранов создан совет семей погибших на Донбассе военных.

Глава государства с министром по делам ветеранов Оксаной Колядой воплотили в жизнь обещание родственникам погибших во время встречи в День защитника Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минветеранов.

"У нас с самого начала действует совет ветеранов. Его члены постоянно с нами общаются, дают советы, акцентируют внимание на тех или иных проблемах, советуют пути их решения. Ни одно решение Миневетеранов не было принято без поддержки совета ветеранов. Именно такого сотрудничества и действенности мы ожидаем теперь и от совета семей погибших. Ведь именно они, как никто другой, понимают в этом направлении", – подчеркнула Коляда.

Читайте такжеВетеран АТО рассказал, как Россия приставила к виску Украины стволСовет будет действовать непосредственно при министерстве, чем устанавливается постоянная связь между ним и родственниками погибших военных. Министр уже подписала указ о создании консультативно-совещательного органа.

Согласно документу, председателем совета назначена жена погибшего воина, Героя Украины Ирина Михнюк, которая должна выбрать и предложить министерству остальных членов Совета.

Напомним, народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Нестор Шуфрич в прямом эфире поспорил с экс-депутатом от Свободы Юрием Михальчишиным после того, как назвал ветеранов АТО, которые в Золотом пытались препятствовать разведению войск, "гастролерами".