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"Должны играть по-честному": в Кабмине объяснили "изгнание" СМИ

21 октября 2019, 14:23

Дмитрий Дубилет уверен, что журналисты не дают работать правительству.

Дмитрий Дубилет

В начале сентября новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что представителей СМИ не будут пускать на заседания правительства. Теперь же министр Кабмина Дмитрий Дубилет объяснил, почему отказались от прямых трансляций.

По его словам, журналисты отвлекают народных избранников от работы.

"Идея перестать приглашать прессу на заседания была следующая. Когда присутствуют СМИ, не получается проводить откровенные и эффективные рабочие дискуссии. Вместо того, чтобы говорить по сути, думаешь лишь о том, как ты будешь выглядеть на камерах", – рассказал чиновник в интервью LB.ua.

При этом он указал, что открытые заседания Кабмина использовались для пиара премьера, а вся работа проходила на закрытых заседаниях.

"Открытая была в общем-то площадкой для продвижения лично премьера. Согласитесь, это в какой-то степени нечестно. Мы должны играть по-честному. Заседания Кабмина – место, где ты обсуждаешь рабочие вопросы, а не площадка для пиара", – подчеркнул Дубилет

Напомним, что ранее министр Камина Дмитрий Дубилет поручил правительству прекратить покупать дорогую канцелярию, особенно блокноты с золотым тиснением.

Кабмин журналисты пресса Дмитрий Дубилет
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