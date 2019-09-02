Не для прессы: премьер Гончарук рассказал, почему на заседания Кабмина не будут пускать СМИ

Алексей Гончарук / УНИАН

Заседания нового состава Кабмина будут происходить без участия представителей СМИ. С журналистами чиновники будут общаться по завершении и по результатам работы.

Соответствующее заявление в понедельник, 2 сентября, сделал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Открытым должно быть все то, что должно быть открытым, то есть доступ к публичной информации, доступ в публичные учреждения. Мы думаем сейчас, каким образом открыть даже доступ на территорию придомовую к правительству", − заявил он.

В целом же, новый премьер-министр Украины придерживается мнения, что заседания Кабмина "не должны превращаться в шоу".

Напомним, ранее Владимир Зеленский назвал условия, при которых новый состав Кабмина уйдет в отставку. Позднее премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, какие задачи стоят перед Кабмином на ближайшую пятилетку