Не для прессы: премьер Гончарук рассказал, почему на заседания Кабмина не будут пускать СМИ

По словам нового премьер-министра Алексея Гончарука, представителей СМИ перестанут пускать на заседания Кабмина.
Заседания нового состава Кабмина будут происходить без участия представителей СМИ. С журналистами чиновники будут общаться по завершении и по результатам работы.
Соответствующее заявление в понедельник, 2 сентября, сделал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
"Открытым должно быть все то, что должно быть открытым, то есть доступ к публичной информации, доступ в публичные учреждения. Мы думаем сейчас, каким образом открыть даже доступ на территорию придомовую к правительству", − заявил он.
В целом же, новый премьер-министр Украины придерживается мнения, что заседания Кабмина "не должны превращаться в шоу".
Напомним, ранее Владимир Зеленский назвал условия, при которых новый состав Кабмина уйдет в отставку. Позднее премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, какие задачи стоят перед Кабмином на ближайшую пятилетку