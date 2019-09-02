Зеленский назвал условия отставки Кабмина Гончарука

2 сентября состоится первое заседание нового состава Кабинета министров. / Фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия, при которых будет распущен новый состав Кабинета министров во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

"Задача есть, поставлена новому правительству: они должны показать модель. И если в модели не будет уменьшения коммуналки, будем прощаться с правительством", - сказал глава государства в интервью ТСН.

"Все что они смогут, они сделают. Вопрос не в том, какая цена коммуналки, вопрос в том, какой процент от того, что получает человек пенсии или зарплаты, он платит за коммуналку. И такая структурная проблема, такая структурная задача ставится новому правительству", - добавил президент.

Кроме того, по словам Зеленского, еще одна задача нового правительства – поработать над тем, чтобы проценты по кредитам были ниже.

"Готовят, чтобы ослабить этот процент, чтобы процент был уменьшен. Готовят формат, чтобы в 20-м году у людей была возможность покупать те или иные вещи, недвижимость или землю. Покупать под другой процент. Потому что я понимаю, что такое 17-18 процентов", – отметил глава государства.

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Напомним, заседание Кабинета министров Украины под руководством премьер-министра Алексея Гончарука запланировано на 14:00 в понедельник, 2 сентября.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает, что может досрочно распустить Верховную Раду 9-го созыва. Глава государства дал парламенту испытательный срок в один год.