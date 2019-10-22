СБУ задержала экс-заместителя министра экономики времен Порошенко

Юрий Бровченко / УНИАН

Сотрудники СБУ задержали экс-заместителя министра экономического развития по подозрению в государственной измене.

Установлено заключение с иностранцами заведомо убыточных контрактов на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму свыше 16,5 миллиона долларов.

При этом авансовый платеж в размере более 8,2 млн долларов был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками схемы, а оборудование в Украину так и не было поставлено.

"22 октября контрразведка СБУ во исполнение решения следственного судьи задержала в Международном аэропорту Борисполь бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Украины. Экс-чиновнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Читайте такжеЭкс-соратник Януковича Портнов стал фигурантом дела о госизменеТакже был задержан руководитель госпредприятия и представитель иностранной компании, которым объявлено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена), по ч. 4 ст. 27 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины за подстрекательство должностных лиц к совершению противоправных действий.

Госчиновнику уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом внесения залога в размере 2,8 миллиона гривен.

Установлено, что в схеме были задействованы чиновники госпредприятия Украинский центр Безопасность и государственной акционерной холдинговой компании Артем.

Как сообщает РБК-Украина, задержанным оказался заместитель министра экономики в правительстве Владимира Гройсмана Юрий Бровченко.

Отметим, что согласно данным StateWatch, СБУ расследует возможную работу Бровченко на спецслужбы РФ в контексте срыва производства 152 мм снарядов для артиллерийской системы Гиацинт.

Напомним, ранее суд вынес решение по делу обвиненного в шпионаже переводчика Владимира Гройсмана.