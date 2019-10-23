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Есть что сказать: посол объяснил еще одно расследование трагедии МН17

23 октября 2019, 03:15

Всеволод Чанцев объяснил, что новое расследование проводиться из-за родственников погибших.

Крушение самолета
Крушение самолета / Reuters

Дополнительное расследование по делу о крушении МН17, которое инициировал парламент Нидерландов, касается не только Украины. Так, в рамках дела будут изучены и действия Российской Федерации в момент трагедии.

По словам посла Украины в Нидерландах Всеволода Чанцева, новое следствие проводиться из-за того, что родственники погибших хотят знать, что предпринимала в этот момент российская и украинская сторона.

"Они хотят понять более подробно, как все происходило, как действовала Украины, а также как действовала РФ. Особенно - почему РФ закрыла небо над Ростовской областью? Это большой вопрос, и этому вопросу будет уделяться значительное внимание", – рассказал дипломат в интервью Укринформу.

При этом он указал, что Кремль до сих пор не ответил на все вопросы.

"Сегодня никаких объяснений с российской стороны не было. Поэтому, если у кого-то есть что-то дополнительно сказать, то это именно Российской Федерации: как она действовала в тех условиях, и были ли основания закрытия неба", - объяснил Чанцев.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что Украина предоставила Нидерландам всю необходимую информацию. Также он напомнил, что это лишь исследование в рамках уже начатого дела.

Напомним, нидерландские парламентарии намерены добиться правды в деле с катастрофой рейса МН17 в небе над Донбассом. Так, большинство в Палате представителей заявили о необходимости дополнительного исследования роли Украины в этой трагедии.

Как ранее сообщалось, Малайзия усомнилась в вине РФ в крушении MH17.

Донбасс Нидерланды посол МН17
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