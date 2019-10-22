Просрочка и гнилье: школы Киева ужаснули питанием для детей

Еда в школе / solor.gov.ua

С начала учебного года уже зафиксированы отравления детей в школах. Так, в учебных заведениях провели проверку.

По данным пресс-службы Соломенской районной госадминистарции, в восьми школах обнаружили различные нарушения.

Кроме того, пренебрегаются санитарные нормы во время приготовления пищи.

Так, среди нарушений указаны:

просроченные продукты, увядшие и гнилые овощи, фрукты;

не соблюдение товарного соседства;

отсутствие маркировки мясной и молочной продукции;

несоответствие меню выданным детям блюдам;

отсутствие перечня буфетной продукции;

отсутствие у работников санитарных книжек и перчаток;

суточные пробы не в полном объеме.

Напомним, что в одесской школе разгорелся скандал из-за питания учеников. Детей неделю кормили супом с дополнительным "белком".