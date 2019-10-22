Просрочка и гнилье: школы Киева ужаснули питанием для детей

В ходе проверки обнаружили ряд нарушений.
С начала учебного года уже зафиксированы отравления детей в школах. Так, в учебных заведениях провели проверку.
По данным пресс-службы Соломенской районной госадминистарции, в восьми школах обнаружили различные нарушения.
Кроме того, пренебрегаются санитарные нормы во время приготовления пищи.
Так, среди нарушений указаны:
- просроченные продукты, увядшие и гнилые овощи, фрукты;
- не соблюдение товарного соседства;
- отсутствие маркировки мясной и молочной продукции;
- несоответствие меню выданным детям блюдам;
- отсутствие перечня буфетной продукции;
- отсутствие у работников санитарных книжек и перчаток;
- суточные пробы не в полном объеме.
Напомним, что в одесской школе разгорелся скандал из-за питания учеников. Детей неделю кормили супом с дополнительным "белком".