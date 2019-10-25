Пять дней: в Офисе президента рассказали подробности скандальной поездки Богдана

Андрей Богдан / УНИАН

Вызвавшая резонанс поездка главы Офиса президента Андрей Богдана во Францию до сих пор не дает покоя. В Государственном управлении делами расставили все точки і в этом вопросе.

Так, в Департаменте управления персоналом отметили, что два из пяти Богдан брал в октябре.

"Всего за весь период работы на указанной должности Богдану предоставлено пять календарных дней отпуска", - говорится в ответе пресс-службы Государственного управления делами на запрос 112.ua.

При этом в ведомстве указали, что оплата отпуск главе Офиса президента предоставлялся без сохранения заработной платы.

Напомним, что в День независимости Украины глава Офиса президента Андрей Богдан провел на отдыхе за рубежом.

Позже стало известно, что глава ОП прогулял три дня во Франции.