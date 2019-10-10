"Докажите, покажите": Зеленский рассказал об условии увольнения Богдана

Владимир Зеленский и Андрей Богдан / УНИАН

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что Андрей Богдан, глава Офиса президента, будет уволен со своего поста - в том случае, если представители СМИ сумеют доказать, что он нарушал закон.

С таким заявлением глава страны выступил в четверг, 10 октября, в Киеве, во время собственного пресс-марафона.

"Докажите, покажите. Он сам уволится, если нарушает закон… Нам надо с вами определиться, по какому принципу мы увольняем людей. Или опыт, или что-то он делает, когда у него есть свободное время", — сказал Зеленский.

По словам Зеленского, он понимает, что для некоторые действия Богдана для имиджа его команды - "не очень хороши".

"Но я хочу вам сказать, что он в нашей команде и не был на работе. Я даже не знаю людей, с которыми они там (в Сен-Тропе, Франция — Главред) ходили. Мне кажется это очень странно, что президент говорит „слушай, как ты там отдыхаешь?". Это его имидж", — сказал он

Напомним, ранее СМИ опубликовали данные о служебном окладе и надбавках, которые Андрей Богдан получил на посту главы Офиса президента. До этого Богдан прокомментировал вероятность встречи Путина и Зеленского.