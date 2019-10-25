Перевод часов на зимнее время 2019: как помочь организму "перестроиться"

С 27 октября украинцы будут спать на час дольше / 1zoom.ru

Уже в ближайшее воскресенье, 27 октября, в Украине состоится переход с летнего на зимнее время. Ровно в четыре часа утра стрелки часов нужно будет передвинуть на один час назад. С одной стороны жители Украины смогут поспать на час дольше, с другой - перевод часов на зимнее время все рано сказывается на организме. Как быстрее и легче перестроиться на новый ритм, украинским СМИ рассказала врач-невролог Юлия Ивченко.

При переходе с летнего времени на зимнее особенно важен нормальный сон, отдых, отсутствие "внешних" стрессов и дополнительных перегрузок. При этом количество часов сна для каждого человека индивидуально. В среднем, достаточно 6 полноценных часов в ночное время.

"Иногда 5 часов, иногда 6-7… Если выровнять график работы и отдыха, то человек сам почувствует, сколько времени ему нужно, чтобы проснуться утром бодрым", – отметила Ивченко.

А вот излишек сна, как и недосып, негативно влияет на организм: "Иногда мы просыпаемся и думаем: на работу рано, еще часик можно поспать. Засыпаем на часик и просыпаемся с таким ощущением, будто по нам слоны потоптались… Из-за того, что для организма это был излишек.

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Кроме того, врач порекомендовала выровнять уровень сахара в крови, чтобы оставаться бодрыми и быть в тонусе.

"Когда мы уставшие, то что обычно делаем? Съедаем конфетку, шоколадку с кофе. Такой "выброс" сахара в организм содействует тому, что мы становимся более активными. Но насколько быстро оно пришло в организм – настолько быстро и уходит. И потом, наоборот, подавляет. А с ровным уровнем сахара в крови не будет таких перепадов. Организм будет реагировать на все более спокойно", – рассказала Ивченко.

Также врач отметила, что чисто физиологически летнее время больше подходит для организма.

Как известно, перевод часов регламентируется правительственным постановлением О порядке исчисления времени на территории Украины от 13 мая 1996 года. В соответствии с документом, ежегодно стрелки часов переводятся в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад.

Напомним, к 2021 году Европа планирует отказаться от перевода стрелок часов, которое происходит два раза в год – весной и осенью.