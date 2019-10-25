Призывной возраст в Украине 2019 намерены существенно снизить

Призыв в армию 2019: Украина собралась резко снизить призывной возраст / newsukraine.com.ua

Призывной возраст в Украине (в 2019 году он составляет 20-27 лет) собрались опустить до 18 лет.

Как заявил на брифинге Армия Inform начальник отделения комплектования управления персонала штаба командования Сухопутных войск подполковник Николай Качаненко, это делается для удобства самих призывников.

"Молодой человекпосле окончания школы или колледжа, обычно, пытается устроиться в жизни: одни начинают работать, другие заводят семью. И в дальнейшем парень службу в армии рассматривает как нежелательную", – пояснил офицер.

Читайте такжеСубсидии, отмена копеек и призыв: что меняется с 1 октября в УкраинеПоэтому Офиса президента Владимира Зеленского на одном из рабочих совещаний предложил призывной возраст в Украине снизить – и Генштаб ВСУ такую инициативу поддержал.

Заодно на повестке дня – вопрос увеличения штрафов за неявку по повестке и иные законодательные инициативы, которые должны повысить ответственность призывников за нарушение правил воинского учета.

"Для призывника сегодня заплатить штраф в 255 грн и продолжать игнорировать повестки не является проблемой. За уклонение от военной службы у нас наказания не "лишение свободы", а лишь "ограничение". Самый строгий наш суд в лучшем случае может вынести приговор в виде условного наказания. Так что отдельным призывникам выгоднее даже быть условно осужденными, чем служить в армии", – отметил Качаненко.

Ранее Главред писал о том, что ждет уклонистов и кто будет служить в зоне ООС. Кампания по осеннему призыву на срочную службу продлится до 31 декабря.