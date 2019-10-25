"Это бредни": политолог развеял ожидания украинцев о возвращении Крыма

Юрий Романенко считает, что Крым Украине сейчас вернуть практически невозможно / УНІАН

Политолог Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего, высказал мнение, что нет такой силы, которая способна подтолкнуть Россию к возврату Украине Крыма, а у Кремля сейчас достаточно ресурсов для содержания полуострова.

"Ничто не способно сделать Россию более сговорчивой в вопросе Крыма. Она не будет возвращать Крым, пока у нее будет достаточно ресурсов, чтобы его удерживать. Если же у России возникнут серьезные проблемы, и она начнет валиться, то Украине к тому моменту нужно быть достаточно сильной, чтобы суметь все подхватить. Но пока что это – фантастический сценарий", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам Романенко, он недавно прочел интервью с российским экономистом Дмитрием Некрасовым, в котором исследователь показал неплохое нынешнее состояние экономики РФ. Собеседник отметил, что в России достаточное количество проблем, однако в краткосрочной перспективе ситуация весьма стабильна и в ближайшем будущем не ухудшится.

"Поэтому наши бредни о том, что как-то Крым да вернется в Украину – это, действительно, бредни. Он просто так не вернется. Давайте исходить из того, что даже в среднесрочной перспективе Крым нам вернуть будет очень и очень тяжело. Либо же должно произойти нечто экстраординарное с Россией, чтобы она была не в состоянии его удерживать", - констатировал он.

Читайте такжеПолитолог объяснил суть плана Путина, похвалившего УкраинуРоманенко добавил, что современная Россия – это не Российская империя, как принято считать, а вполне стабильное государство, которому не грозит распад.

"То есть должно произойти нечто такое, чтобы возникло окно возможностей для Украины. Только при этом и Украина сама по себе тоже должна не развалиться и суметь воспользоваться таким окном возможностей", - подчеркнул эксперт.

Политолог констатировал, что на данном этапе украинцы должны думать о том, чтобы привести в порядок свою страну и именно это станет ключом к решению многих проблем.

Напомним, Романенко рассказал, почему упал рейтинг Зеленского и спрогнозировал, что украинского президента ожидает дальше.

Ранее политолог пояснил, почему из-за предвыборной войны Дональда Трампа и Джо Байдена сильнее всех пострадает Украина.