"Иллюзии по поводу обаяния": политолог спрогнозировал встречу Зеленского и Путина

Путин и Зеленский, по мнению эксперта, обязательно встретятся / Радио Свобода

Политолог Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего, высказал мнение, что предположительную дату встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского сейчас сказать не сможет никто.

"Зеленского есть некие иллюзии по поводу своего обаяния и надежды на то, что Путина он очарует. Но, с другой стороны, на таких переговорах очень важно установление личного контакта и ощущение собеседника. Встреча Зеленского с Путиным рано или поздно состоится. Тем более, мы сами в нее очень упорно залазили", - отметил он во время чата в Главреде.

По словам Романенко, во время встречи он рекомендовал бы Зеленскому быть предельно осторожным и ничего не подписывать, поскольку его неопытность может сыграть со страной злую шутку.

Читайте такжеТрамп говорил с Путиным и решил надавить на Украину - СМИ"Когда бы эта встреча ни состоялась, думаю, что Зеленскому не стоит на ней что-либо подписывать, потому что у него еще недостаточно опыта, чтобы оценить все аспекты", - акцентировал он.

Политолог подчеркнул, что встреча глав государств, разумеется, непременно должна состояться, поскольку без нее поиск компромисса в конфликте на Донбассе будет маловероятным.

"Но, в любом случае, ехать и говорить нужно, потому что в ходе такой встречи можно озвучить альтернативный сценарий для наших европейских партнеров, а также наши пределы компромиссов в рамках минского процесса. Я не жду прорыва от этой встречи, но нужно ехать и начинать говорить", - подытожил он.

Напомним, Романенко рассказал, почему упал рейтинг Зеленского и спрогнозировал, что украинского президента ожидает дальше.

Ранее политолог пояснил, почему из-за предвыборной войны Дональда Трампа и Джо Байдена сильнее всех пострадает Украина.