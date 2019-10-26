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"Роскокаин МИД" помог: "е*нутый" функционер "ДНР" знатно "нюхнул" и заявил о госперевороте в Украине

26 октября 2019, 09:20

Басурин сделал громогласное заявление о том, что в Украине якобы готовится государственный переворот.

Басурин заявил, что Порошенко готовит переворот
Басурин заявил, что Порошенко готовит переворот / скриншот из видео

Функционер террористов так называемой "ДНР" Эдуард Басурин сделал громогласное заявление о том, что в Украине якобы готовится государственный переворот руками "националистов и сторонников Порошенко".

"В настоящее время несколько групп националистов общим количеством до 40 человек проходят специальную подготовку под руководством инструкторов из восьмого отдельного полка специального назначения сил спецопераций ВСУ. Для проведения теракта заговорщики рассматривают несколько объектов на территории подконтрольной Киеву, в частности Авдеевский коксохимический завод и Дзержинский фенольный завод", – высказался посланник боевиков.

Отметим, блогер Анатолий Штирлиц, который разместил видео в соцсети, убежден, что Басурин "нюхнул".

"Сегодня Эдичка Басурин не хлебнул, а знатно нюхнул. Переворот, Порошенко, химическое оружие, ССО, подрыв дамбы. Забыл еще про НАТО добавить и был бы полный зомби-апокалипсис. Очередной гумконвой дает о себе знать сразу", – подписал видео блогер.

Отметим, в комментариях под видео граждане пишут, что он, в смысле Басурин, "е*нутый".

"По ходу в гОмконвое была помощь от концерна Роскокаин МИД", - добавил некто под  ником Адам Казимирович.

"А пошто Эдю орденами-медалями обижают??? У всей гопоты его уровня по пол-пуда разных орденов и крестов с медальками, а у Эдика только 3 полканские звезды на полевых погонах. Он с передовой не вылазит?", - вопрошает некий Евгений.

"Грьобаний койот, і навіщо ЗЕ СБУ... басурка, ось як вислуговується....", -  возмутился некто под ником Сэр Витас.

Читайте также"Шепелявый псих": в Сети обсуждают слова Парубия об амнистии боевиков "ЛНР" и "ДНР"Напомним, ранее главарь самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин во всеуслышание заявил, что украинская власть не собирается выполнять Минские соглашения и добиваться мира.

По словам Пушилина, "минские соглашения могут быть выполнены только при условии роспуска всех властных структур Украины и демонтажа ее больной государственности".

"Украинское государство должно быть ликвидировано как нелегитимное, поскольку оно создано в результате госпереворота и внешнего вмешательства 2014 года. И оно продолжает управляться извне", - цитирует Пушилина телеграм-канал Инсайд Донецк.

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