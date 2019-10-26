Не попал даже в СИЗО: заместителя мэра Днепра сразу выпустили под залог

Михаила Лысенко выпустили под залог / Инофрматор

Заместитель градоначальника Днепра Бориса Филатова Михаил Лысенко сразу после суда был освобожден под залог.

В суде Лысенко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей 60 дней с возможностью внесения залога в 600 тысяч гривен. Он даже не попал в СИЗО, так как залог был внесен сразу после заседания, передает ТСН.

Напомним, 25 октября стало известно, что в аэропорту Харькова правоохранители задержали Михаила Лысенко, заместителя мэра Днепра Бориса Филатова, который находился в розыске.

Как сообщала Украинская правда со ссылкой на свои источники в полиции, прокуратура официально не подтверждала задержание, однако карточка о розыске Лысенко с сайта удалена.

Также Госпогранслужба сообщила о задержании мужчины 1977 года рождения, не уточнив имя. Его подозревают в присвоении, растрате имущества или завладении им посредством злоупотребления служебным положением и служебном подлоге.