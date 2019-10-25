В аэропорту Харькова задержан заммэра Днепра – СМИ

Одиозный чиновник задержан в аэропорту / Фото: Facebook/Михаил Лысенко

В аэропорту Харьков в минувшую пятницу правоохранители задержали Михаила Лысенко, заместителя мэра Днепра Бориса Филатова, который находился в розыске.

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на свои источники в полиции, прокуратура официально не подтверждает задержание, однако карточка о розыске Лысенко с сайта удалена.

Также Госпогранслужба сообщила о задержании мужчины 1977 года рождения, не уточнив имя. Его подозревают в присвоении, растрате имущества или завладении им посредством злоупотребления служебным положением и служебном подлоге.

Как известно, прокуратура в сентябре обвинила Лысенко в присвоении 29,5 млн гривен при строительстве Нового моста в Днепре и объявила в розыск. Затем чиновника уведомили о подозрении в растрате более 16,8 государственных средств при паспортизации улиц.

Напомним, таксистка обвинила заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко во вранье насчет убранного снега, а потом выяснилось, что женщина из Запорожья.