"Чужой грех". Сеть взорвала переписка заммэра Днепра с таксисткой из Запорожья

Таксистка обвинила заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко во вранье насчет убранного снега, а потом выяснилось, что женщина из Запорожья и претензии имеет к властям этого областного центра.

Женщина начала общение с вопросов: "вы давно исповедывались?" и "когда закончите врать людям?", а потом назвала проблемные улицы, по одной из них чиновник понял, что речь идет о Запорожье, свидетельствует переписка, опубликованная им в Facebook.

Пост был опубликован в ночь на воскресенье, 28 января, он собрал более 3,5 тысяч разных отметок интернет-пользователей и свыше 460 комментариев.

"Чужой грех — отличное название (для написанного — Ред.)", — считает Evgeniy Rogoza.

Ранее сообщалось, что заявление директора института национальной памяти Владимира Вятровича, который назвал российского писателя Михаила Булгакова, авторов-исполнителей песен — Владимира Высоцкого, Виктора Цоя — симпатичными, изысканными, а также респектабельными щупальцами русского мира, получило широкий резонанс в Сети.