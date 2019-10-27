Баснословная сумма: стало известно, сколько у Зеленского заплатили за ночлег Нетаньяху в Киеве

Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху / Фото пресс-службы ОП

19 августа в Украине с официальным визитом побывал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Государственное управление делами (ГУД) сняло для израильского премьера гостиничный номер в 5-звездочном отеле InterContinental в Киеве стоимостью в более 100 тыс. гривен за сутки.

Как пишут Украинские новости со ссылкой на акт о предоставлении ООО Отель менеджмент гостиничных услуг, ГУД заплатило 101,6 тыс. гривен за бронь с 18 на 19 августа президентского номера. Кроме того, в связи с официальным визитом Нетаньяху с 18 по 20 августа ГУД снимало в этом отеле 5 номеров де-люкс общей стоимостью 58,9 тыс. гривен за две ночи.

Украинские новости

Украинские новости

К слову, Отель менеджмент - это одна из самых дорогих в Киеве гостиниц класса люкс InterContinental. Президентские апартаменты тут включают просторную спальню, кухню и столовую, отдельную комнату для охраны (общей площадью 275 кв.м) с видом из окон на историческую часть Киева, персональный лифт и круглосуточные услуги дворецкого. В открытом доступе нет информации о стоимости этого эксклюзивного номера.

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