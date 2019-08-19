Рандеву Нетаньяху и Зеленского в Киеве: важные итоги и заявления

19 августа 2019, 18:19

Биньямин Нетаньяху похвалил Зеленского и пригласил в Израиль на следующей неделе.

Нетаньяху Зеленский
Нетаньяху Зеленский / president.gov.ua

19 августа, в понедельник, с официальным визитом в Украину прибыл премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который в ответ пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Иерусалим.

Что подписали

В рамках официального визита Биньямина Нетаньяху, в Киеве были подписаны некоторые соглашения между двумя государствами. В частности, было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.

"Мы детально обговорили наши двусторонние отношения. Мы начали с вопросов, которые наши израильские друзья знают лучше, - войны и безопасности... Нам есть чему учиться у Израиля, особенно в вопросах обороны", - сказал Владимир Зеленский

По словам Зеленского, Израиль остается надежным партнером Украины.

Президент Украины также напомнил, что товарооборот между странами превышает 1 миллиард долларов, при этом он выразил надежду, что эта цифра возрастет в ближайшее время, когда будет ратифицировано Соглашение о свободной торговле. 

О чем договорились

Во время встречи 19 августа Украина и Израиль договорились расширить торговое соглашение, а также решить некоторые существующие проблемы, касающие въезда украинских граждан в Израиль.

"Граждане обоих государств должны пользоваться плюсами безвизового режима, а граждане Украины не должны тысячами задерживаться на границе Израиля", - сказал Зеленский.

Приглашение в Иерусалим

Биньямин Нетаньяху во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что пригласил его посетить Иерусалим на следующей неделе, добавив, что если даже это не случится на следующей неделе, то произойдет очень скоро. 

"Со времени, когда вас избрали, страна начала развиваться вдвое быстрее...", -  подчеркнул Нетаньяху.

Просьба признать Голодомор 1932-33

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать Голодомор 1932-33 годов актом "геноцида украинского народа".

"Украина обращается к Израилю с призывом также признать Голодомор актом геноцида украинского народа", — заявил Зеленский на пресс-конференции с премьером Израиля в Киеве.

Жертвы "тоталитарного советского режима" 

Зеленский отметил, что "Украина и Израиль вместе пережили все трагедии современной истории — голодомор и холокост, Вторую мировую войну, а также тоталитарный советский режим".

"Я обратился к израильской стороне с призывом признать голодомор актом геноцида украинского народа. Сегодня мы также вместе посетим Бабий Яр и почтим жертв массовых расстрелов в Бабьем Яре и холокоста", — сказал он.

Вспомнили Бабий Яр

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Государства Израиль Нетаньяху вместе с женой Сарой почтили память жертв трагедии Бабьего Яра.

"Сегодня мы вспоминаем события 1941 года и переживаем эту жуткую и трагическую страницу общего прошлого украинского и еврейского народов", - сказал Владимир Зеленский.

Президент напомнил, что 78 лет назад немецкие оккупационные войска начали массовые расстрелы в урочище Бабий Яр. По его словам, эти ужасные события можно описать тремя "невозможно": невозможно понять, невозможно забыть и простить, невозможно допустить снова.

Отметим, трансляцию встречи вел Офис президента в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, официальный визит премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Украину 19 августа начался с пары скандальных инцидентов.

В ночь на понедельник в самолете компании Эль-Аль, в котором чиновник направлялся в Киев, его супруга Сара сперва распекла командира воздушного судна за то, что он не поприветствовал ее положенным образом при посадке в лайнер.

А когда супруги Нетанияху сошли с трапа в киевском аэропорту, их приветствовали три девушки по традиционному украинскому обряду – с караваем и солью. Израильский супруг, уже знакомый с таким ритуалом, немного полакомился, а вот его супруга Сара побрезговала и швырнула ломтик просто на землю.

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