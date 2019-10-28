"Игра на публику": в Слуге народа раскрыли секреты "успешного" голосования

Александр Скичко / Instagram

С начала работы нового состава Верховной Рады стали возникать вопросы к народным депутатам. Так, нардеп от Слуги народа и член Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко объяснил, как новая власть принимает законы.

По его словам, то, что происходит в сессионном зале Рады сложно назвать работой.

"Все обсуждения происходят в комитетах. Мы там работаем намного продуктивней и эффективней. Там не нужно доносить месседжи для СМИ, там идет конструктивная работа над законопроектом", - рассказал Скичко в интервью Апострофу.

При этом он указал, что в комитете, в котором он работает, не имеет значение политическая принадлежность.

"Кто-то вносит правку, и мы ее обсуждаем; если в ней есть разумное зерно, то мы готовы ее принять. Потому, мне кажется, что основная работа над законопроектами должна проходить в комитетах", - отметил "слуга народа".

Кроме того, он раскритиковал всезнающих "матерых политиков", заявив, что "нельзя быть специалистом во всех отраслях".

Также он объяснил, что происходящее в сессионном зале – игра на публику, которая мало что меняет.

"То, что там происходит - это больше игра на публику. Где-то присутствуют эмоции. Но если ты заинтересован в каких-то правках, ты можешь прийти на комитет и донести свою позицию и там людей нужно переубеждать", - подчеркнул Скичко.

Напомним, что ранее первый замруководителя фракции Слуга народа Александр Корниенко оценил возможность проведения в следующем году досрочных выборов в Верховную Раду Украины и отставки правительства Алексея Гончарука.