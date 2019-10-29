Разнесло стены: в Днепре произошел мощный взрыв на заводе

Взрыв на заводе в Днепре / ТСН

Мощный взрыв прогремел в Днепре на маслоэкстракционном заводе. Инцидент произошел в понедельник, 28 октября, около 22:00 в промзоне на улице Байкальской.

"Дома в радиусе нескольких километров тряхнуло так, что люди подумали - землетрясение", - сообщает местное издание Днепр вечерний.

По словам жителей района, перед взрывом была мощная вспышка, а после него начался сильный пожар. В результате взрыва сорвало крышу и разнесло стены здания.

Сразу после этого огонь перекинулся на склады с сырьем. Площадь пожара составила более двухсот квадратных метров. По предварительным данным, никто не погиб и не пострадал.

Кроме того, администрация завода не пропустила на территорию руководство ГСЧС, поэтому пожарным пришлось самостоятельно бороться с огнем и консультировать по телефону специалистов, которые должны установить причины происшествия.

"Могла быть пылевоздушная смесь. Могла быть газовоздушная смесь. Может, у них баллоны с пропаном. И то, и другое взрывается с большой силой. Сильнее, чем тротил взрывается", - рассказал заместитель начальника ГУ ДСНС в Днепропетровской области Александр Шевченко в комментарии ТСН.

На данный момент не известно, что именно взорвалось. Также неизвестен последствия инцидент для экологии района и города. По фотографиям видно, что здание фактически разрушено до основания.

Стоит отметить, что завод был открыт год назад. После чего местные жители начали жаловаться на загрязнение воздуха.

Летом хозяин предприятия анонсировал запуск электростанции на биотопливе. Предполагалось, что она будет перерабатывать 350 тонн лузги за сутки и должна была стать самой мощной подобной электростанцией в Украине. Отмечается, что пуски планировалось проводить осенью.

Напомним, что ранее в городе Приволье Луганской области грянул жуткий взрыв в пятиэтажном жилом доме.