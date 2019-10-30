Дело Маркива: в Италии снимут фильм об осужденном к 24 годам тюрьмы бойце НГУ

МВД Украины выразило согласие оказать всестороннюю помощь в создании фильма.
Журналисты Италии планируют снять документальный фильм о деле приговоренного к 24 годам тюрьмы бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива.
МВД Украины готово оказать всестороннюю помощь в создании фильма.
"В МВД обратилась группа итальянских журналистов, которые планируют снять документальный фильм по делу Виталия Маркива", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Читайте такжеПодозревают "дядь из конторы": на Донбассе нашли мертвым агента ФБР - СМИНапомним, в Италии суд присяжных города Павии опубликовал мотивационную часть приговора солдату Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву за якобы причастность к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли на Донбассе 5 лет назад. По мнению присяжных, Маркив активно способствовал умышленному убийству иностранных журналистов на окраине оккупированного тогда боевиками Славянска. МВД готовит апелляцию по делу Маркива.