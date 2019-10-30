В Раде "накапали" на 5 канал из-за требовавшего лишать жителей Донбасса гражданства телеведущего

Остап Дроздов / скриншот из видео

Нардеп из фракции Оппозиционной платформы - За жизнь Олег Волошин публично обратился в Нацсовет по телевидению и радиовещанию с требованием провести проверку 5-го канала (принадлежащего экс-президенту Петру Порошенко) после того, как журналист/телеведущий Остап Дроздов в прямом эфире потребовал лишать украинского гражданства всех жителей районов Донбасса, которые сейчас оккупированные группировкой "Л/ДНР".

Об этом народный избранник написал на своей странице в соцсети Facebook.

"А теперь вторая часть "марлезонского балета". Обращение в Нацсовет по телевидению и радиовещанию с требованием провести проверку 5 канала за бенефис ненависти к жителям Донбасса в исполнении Дроздова при полной поддержке ведущей канала Соколовой. NewsOne Нацсовет пытается закрыть за то, что политики в его эфире пару раз называли радикалов "фашистами", а ситуацию с тарифами "геноцидом". Регулятор по-оруэлловски усмотрел в этом "разжигание вражды". Очевидно, "вражды к фашистам", - написал он.

Ранее Дроздов в эфире передачи Рандеву в крайне экспрессивных выражениях рассказал ведущей Янине Соколовой о своем видении решении проблемы с реинтеграцией жителей оккупированного Донбасса.

"О территориях мы не спорим... Но я разделяю вопрос демографии, населения. Мы не будем разбираться единично со всеми. Мы должны к этому подойти цинично. В принципе, все люди, которые там шестой год живут в "ЛНР" и "ДНР", которые собираются на "Мы хотим в Россию" или это внутренне поддерживают, или не говорят что-то против, они для меня испорченные и потерянные люди. Как граждан Украины я их не вижу. [...] Если ты не выехал, то ты автоматически лишаешься гражданства и позднее государство говорит - получай заново, но мы должны тебе проверить", – заявил он.

Напомним, ранее Остап Дроздов в прямом эфире заявлял о том, что украинцы - нация болванов, которые предпочитают смотреть телевизор, а не читать книги.