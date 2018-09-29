Известный украинский телеведущий в прямом эфире обозвал украинцев болванами

Остап Дроздов считает, что украинцы - нация нечитающих болванов / ZiK

Известный журналист и писатель родом из Львова Остап Дроздов в прямом эфире заявил, что украинцы - нация болванов.

Такое заявление Дроздов сделал во время интервью в прямом эфире телеканала Zik, на котором он работает.

Дроздов заявил, что он-де журналист с "острым амплуа", но при этом пожаловался, что работа писателя в Украине, за некоторым исключениями, слишком неприбыльна.

Читайте также"Скоро прикроем ZIK, как они уже *****". В сети выложили скрины переписки депутата БПП с главой Нацсовета по ТВ"В Украине очень плохой книжный рынок, мы не читающая нация. Мы - нация болванов, которые смотрят телевизор и верят тому, кто там говорит. Нам с детства не прививают культуру чтения и акцентации текстов", - заявил Дроздов.

"Мы - визуальная, а не текстовая страна. Для нас важно не то, что есть на самом деле, а то, как оно выглядит. На выборах у нас конкурируют не тексты, не мысли, а картинки - телеролики, визуальная реклама ... В такой стране очень трудно", - посетовал он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал украинцев "сплоченной несгибаемой нацией".