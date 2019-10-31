Нардепу Дубневичу вручили подозрение

Ярослав Дубневич выступает с трибуны парламента / Скриншот

Национальное антикоррупционное бюро вручило народному депутату из группы За будущее Ярославу Дубневичу сообщение о подозрении.

Дубневичу вручили подозрение о совершении преступления по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса.

"Уже вручили подозрение", - рассказал Українським Новинам источник в НАБУ.

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/ nabu.gov.ua

По словам собеседника Украинской правды, правоохранители будут ходатайствовать об аресте нардепа с альтернативой внесения залога в сумме 93 миллионных гривен.

Как утверждает следствие, Дубневич, находясь на должности председателя парламентского комитета по вопросам транспорта, был осведомлен о финансовом состоянии ПАО Укрзализныця и имел влияние на учредителей и должностных лиц предприятия, которое является единственным производителем стрелочных переводов, рамных рельсов, крестовин и комплектов раздельного скрепления.

Доказательства свидетельствуют о том, что Дубневич с сообщниками изучил и проанализировал спрос и цены на рынке стрелочных переводов и принял решение завладеть средствами филиала Центр обеспечения производства ПАО Укрзализныця.