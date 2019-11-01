На Одесчине парень "поиздевался" над флагом Украины, опубликованы фото и видео

В Одесской области парень надругался над украинским флагом / Скриншот

В селе Ильинка Одесской области возле дома культуры злоумышленник залез на столб и снял флаг Украины.

Снятый флаг злоумышленник бросил на землю и вытер об него ноги, свидетельствует видео с камер видеонаблюдения, опубликованное Главным управлением Нацполиции в регионе.

По данным ведомства, правоохранители за несколько часов выяснили, что над государственным флагом мог "поиздеваться" 23-летний местный житель. Парень пытался оправдать свои действия тем, что был под действием алкоголя.

Начато производство по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса - надругательство над государственными символами. Злоумышленнику грозит наказание в виде штрафа - до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан - или ареста на срок до шести месяцев, или лишение свободы на срок до трех лет.

Видео, на котором запечатлено, как злоумышленник надругался над флагом Украины

Ранее сообщалось, что в селе Банилов Черновицкой области на кладбище неизвестные злоумышленники повредили флаги Украины, которые были на могилах двух погибших бойцов АТО на Донбассе.