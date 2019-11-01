"Право официально убивать русских": Соколова поглумилась над скандалом с Call of Duty в РФ

Янина Соколова / Детектор медиа

Украинская журналистка Янина Соколова жестко высмеяла возмущение топовых российских пропагандистов сюжетом новой части легендарной игры-"стрелялки" (шутера от первого лица) Call of Duty от американских разработчиков.

В эфире своего сатирического интернет-шоу Вечер с Яниной Соколовой ведущая ядовито подколола росСМИ, заявив, что "такой великий народ" обиделся на простую компьютерную и видеоигру.

"Теперь каждый человек в мире может официально убивать русских. Купить это право можно всего лишь за 2 тысячи гривен у американцев. Когда до этого 20 лет в Call of Duty убивали немцев, арабов и японцев, вам это нравилось? Почему с немецкими фашистами и арабами-террористами воевать было нормально? Правильно, потому что они символизируют всем понятное мировое зло", - заявила она.

Напомним, ранее Янина Соколова раскостерила украинцев за жажду быстрых перемен