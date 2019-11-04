Снесло порывом ветра: в Николаеве конструкция для полумарафона упала прямо на людей, есть пострадавшие

В Николаеве произошло ЧП / Фото: mkrada.gov.ua

В Николаеве на центральной площади произошло ЧП – обрушилась металлическая конструкция, установленная для полумарафона Побеждай легко. В результате инцидента 6 человек получили травмы.

Конструкция, которая представляла собой большие буквы RUN, была установлена на Соборной площади. При порыве ветра она упала на людей, которые фотографировались рядом. Обрушение конструкции произошло в субботу, 2 ноября.

"Кто будет принимать участие в воскресном марафоне, будьте очень внимательны, сегодня пострадали шесть человек, не была закреплена железная трёхметровая конструкция, которая при порыве ветра упала на шестерых, в том числе и на меня - все пострадали, все были доставлены в больницу с травмами", - цитируют Новости N одну из травмированных женщин Викторию Пастухову.

Металлическая конструкция на Соборной площади Николаева / Фото /novosti-n.org

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, в результате инцидента за медицинской помощью обратились пять граждан, в возрасте от 35-ти до 61 года – они получили незначительные телесные повреждения в виде ссадин. Еще одного человека, 63-летнюю женщину, доставили в больницу с переломом ключицы. После оказания необходимой помощи пострадавшую отправили на амбулаторное лечение.

По факту инцидента полиция проводит проверку. Устанавливаются все детали.

Напомним, в конце августа в Харькове частично рухнул автомобильный мост. Обрушение моста произошло недалеко от рынка Лоск в направлении поселка Песочин. В результате инцидента обошлось без жертв и пострадавших.