К владельцу Прямого пришли с обысками, на канале заявили о "давлении на свободу слова"

Владимир Макеенко / news.liga.net

У бывшего народного депутата, владельца телеканала Прямой Владимира Макеенко проходят обыски.

Как подчеркнула спикер Государственного бюро расследований Анжелика Иванова, следственные действия проходят в рамках производства по купле-продаже канала.

"ГБР проводит следственные действия в Владимира Макеенко в рамках расследования производства по купле-продаже телеканала Прямой", - сообщила Иванова в комментарии Укринформу.

В свою очередь на Прямом заявили, что проводимые ГБР обыски являются "наступлением на свободу слова".

Читайте такжеПорошенко обвинил Портнова в попытке рейдерского захвата Прямого"У владельца телеканала Прямой Владимира Макеенко проводят обыски. Канал воспринимает эти действия как давление и наступление на свободу слова", - утверждается в сообщении на сайте канала.

Кроме того, отмечается, что следователь, который пришел с обыском в квартиру Владимира Макеенко, отказался сообщать, какой именно правоохранительный орган он представляет.

Напомним, в июле на Прямом прошли санкционированные судом обыски с изъятием четырех томов правоустанавливающих документов. Следственные действия прошли в рамках дела против экс-президента Петра Порошенко, которого называют фактическим владельцем канала.