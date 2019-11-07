  1. Главная
  3. Украина

"В Европе россиян называют варварами": израильский воин проехался по "ихтамнетам"

7 ноября 2019, 17:06

"России до 1700 года не было", отметил айдаровец.

Война на Донбассе – видео про
Война на Донбассе – видео про "несуществующую Россию и ее варваров" подорвало сеть / Скриншот с видео

Видео израильтянина-айдаровца Григория Пивоварова, который воют за Украину на Донбассе, всколыхнуло сеть.

Количество лайков всего за пару часов перевалило за 2,4 тысячи, комментариев – за сотню, а репостов – за четыре сотни.

Пивоваров на видео асоциально рассказал, как ненавидит Россию и "русский мир" за то, что она превратила Донбасс – в своего рода полигон и учебное пособие, на котором тренирует своих военных и испытывает технику в боевых условиях. Делая всё это за счет другой страны.

Читайте также"Война скоро закончится": СМИ узнали, чем дышит Донецк"Как бывшему израильтянину мне это знакомо по израильской истории. Ведь то же самое СССР творил с Израилем в Сирии, Египте, отправляя свою технику, чтобы испытать ее в боевых условиях. И своих же "ихтамнетов". Это очень злобный и коварный враг. Чем больше времени, тем больше ненависти", – отметил айдаровец.

Он уверен, что Россия переписывает историю, пытаясь манипулировать такими святыми вещами, как Холокост и Вторая мировая война.

"Везде суют свой нос! Посмотрите всю европейскую историю: они говорят одно, а советская – по-другому. Не может быть такого! Почитайте древних исследователей. Вообще России до 1700 года не было, это была Московия. Неспроста же в Европе их называют варварами. И такие они и есть. Я никогда не забуду, как в Испании мне говорили: "Ты что, хочешь пойти туда работать? Не смей, там же русские, будешь ночевать под мостом", – поделился воин своими воспоминаниями.

Пивоваров также отметил, что единственное, чем "прославились" россияне, – это хитрость, обман и нежелание жить с другими народами в мире.

Ранее политический и экономический аналитик Тарас Загородний говорил, что конфликт на Донбассе можно заморозить по приднестровскому варианту развития событий. Эксперт полагает, что для востока Украины приднестровский вариант не является самым плохим.

Читайте такжеКогда закончится война на Донбассе: астролог дал неожиданный прогнозДругойполитический аналитик спрогнозировал, когда закончится война на Донбассе. Украине необходимо готовиться к долгому противостоянию, полагает журналист, телеведущий Евгений Киселев.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Донбасс русский мир Айдар война на Донбассе айдаровцы
Сейчас вы просматриваете новость «"В Европе россиян называют варварами": израильский воин проехался по "ихтамнетам"». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:42
На Одесчине "разбушевался" гепатит А: закрыта школа
17:39
"Ценный свидетель" Цемах назвал условия для дачи показаний по Боингу МН17 Видео
17:29
В России озвучили дату продажи билетов на поезда в Крым
17:24
"Никого не было": в полиции рассказали новые детали драки Ляшко и Геруса Видео
17:06
"В Европе россиян называют варварами": израильский воин проехался по "ихтамнетам" Видео
16:59
"Всем п*зды": Шнуров тонко высмеял Путина
16:58
Врач указала на опасность популярных масок Видео
16:50
"Ударить по России": спикер Госдумы признал ущерб от санкций ЕС
16:41
Впервые за 20 лет зафиксирован новый штамм ВИЧ: чем грозит эта аномалия Видео
16:30
НАБУ прикрыло дело против Авакова Видео
16:08
Банка зеленого "горошка": в Сумах задержали "последователя" Чауса
16:03
"Снять с головы корону": Кернес ополчился против нового губернатора
15:55
Российский писатель нашел плюс гибридной войны
15:37
В Нафтогазе назвали сроки принудительного взыскания с Газпрома $3 млрд
15:32
"Редкий гондон": звезда Сomedy Сlub Украина влип в скандал из-за "фашистов в Киеве"
15:20
Волкер вступился за Порошенко перед людьми Зеленского - Тейлор Видео
14:56
"Это катастрофа": исторический мост в Киеве на грани разрушения – эксперт
14:50
"Смерть мозга НАТО и Европа на краю": Макрон разразился критикой
14:39
Уникальный фарт и сокрушительный удар: кому гороскоп на завтра прочит необычные события
14:17
Подняли весь состав: история с побегом опасного преступника получила продолжение
14:08
"Порно-студия, попахивает изменой": откровенное видео Асмус всплыло в сети Видео
13:53
"Пожизненное и урановые рудники": в Сети оценили угрозу жизни Пашинскому
13:48
"Заблокируют другими способами": в Минэкономики ответили Германии по Северному потоку-2
13:42
Правда ли про високосный год 2020: что нельзя делать и как запреты обойти
13:25
"Война скоро закончится": СМИ узнали, чем дышит Донецк
13:13
В полиции озвучили основную версию подрыва авто Игоря Сало в Киеве Видео
12:51
Порошенко в 17 раз наплевал на допрос ГБР Видео
12:51
Конец транзита из РФ: в Украине рассказали о новой схеме реверса газа
12:31
"Враг": в центре Киева обрисовали памятник Ватутину Видео
12:27
Полиция открыла дело из-за драки Ляшко и Геруса: подробности Видео
12:18
Погода в Украине: синоптик пообещала температурные качели Видео
12:07
17 независимый рэп баттл 2019: Оксимирон записал трек с Раджабовым Видео
11:59
"Иди на х*й, быдло сепарское": в Сети загнобили хлопнувшего дверью Ракицкого
11:56
"Расшатать ситуацию": в СНБО озвучили коварный план Кремля
11:54
Взрыв на Житомирской трассе в Киеве: погибшим охранником оказался коп Видео
11:29
В Борисполе сбежал из-под стражи опасный российский преступник: опубликовано фото
11:13
К владельцу Прямого пришли с обысками, на канале заявили о "давлении на свободу слова"
11:12
"Межрелигиозное противостояние": в РПЦ сделали выпад в сторону Украины
11:01
Подрыв авто з бизнесменом в Киеве: всплыли новые подробности Видео
10:57
Оскар 2020: Нигерийцы разжигают расовый скандал Видео
10:53
"Центр влияния – в Москве": Бородянский высказался о переименовании УПЦ МП
10:42
Вступил в силу закон Зеленского о судебной реформе: что изменится
10:35
В полиции открыли уголовное дело из-за угроз экс-соратника Януковича журналистам
10:32
Несколько станций метро в Киеве снова закрыты: что случилось
10:20
Стрельба по соседям в Киеве: стало известно о состоянии раненого адвоката Фото Видео
10:17
Анна Ризатдинова показала грудь и завела сеть заманчивым предложением Видео
09:57
"Не вызывают уважения": Сенцов прошелся по едущим в РФ на заработки украинцам
09:53
Врач рассказала, как избавиться от головной боли без таблеток
09:48
Курс валют на 7 ноября: доллар и евро ушли в крутое пике
09:30
"Пропаганда РФ": The New York Times влипла в скандал из-за карты Украины без Крыма
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять