"В Европе россиян называют варварами": израильский воин проехался по "ихтамнетам"

Война на Донбассе – видео про "несуществующую Россию и ее варваров" подорвало сеть / Скриншот с видео

Видео израильтянина-айдаровца Григория Пивоварова, который воют за Украину на Донбассе, всколыхнуло сеть.

Количество лайков всего за пару часов перевалило за 2,4 тысячи, комментариев – за сотню, а репостов – за четыре сотни.

Пивоваров на видео асоциально рассказал, как ненавидит Россию и "русский мир" за то, что она превратила Донбасс – в своего рода полигон и учебное пособие, на котором тренирует своих военных и испытывает технику в боевых условиях. Делая всё это за счет другой страны.

Читайте также"Война скоро закончится": СМИ узнали, чем дышит Донецк"Как бывшему израильтянину мне это знакомо по израильской истории. Ведь то же самое СССР творил с Израилем в Сирии, Египте, отправляя свою технику, чтобы испытать ее в боевых условиях. И своих же "ихтамнетов". Это очень злобный и коварный враг. Чем больше времени, тем больше ненависти", – отметил айдаровец.

Он уверен, что Россия переписывает историю, пытаясь манипулировать такими святыми вещами, как Холокост и Вторая мировая война.

"Везде суют свой нос! Посмотрите всю европейскую историю: они говорят одно, а советская – по-другому. Не может быть такого! Почитайте древних исследователей. Вообще России до 1700 года не было, это была Московия. Неспроста же в Европе их называют варварами. И такие они и есть. Я никогда не забуду, как в Испании мне говорили: "Ты что, хочешь пойти туда работать? Не смей, там же русские, будешь ночевать под мостом", – поделился воин своими воспоминаниями.

Пивоваров также отметил, что единственное, чем "прославились" россияне, – это хитрость, обман и нежелание жить с другими народами в мире.

Ранее политический и экономический аналитик Тарас Загородний говорил, что конфликт на Донбассе можно заморозить по приднестровскому варианту развития событий. Эксперт полагает, что для востока Украины приднестровский вариант не является самым плохим.

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