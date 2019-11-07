В России озвучили дату продажи билетов на поезда в Крым

По Крымскому мосту с декабря будут курсировать поезда / most.life

С 8 ноября поступят в открытую продажу билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оператора перевозок, отправится по железной дороге на аннексированный полуостров можно будет в декабре текущего года.

Первый поезд выедет из Санкт-Петербурга в Крым 23 декабря, а из Москвы и того раньше – 14 декабря.

Как известно, движение поездов по Крымскому мосту намерены запустить 9-10 декабря. И первые составы выедут в Россию из Севастополя и будут следовать в Москву и Санкт-Петербург. Об этом отчитался исполняющий обязанности генерального директора Крымской железной дороги Василий Назарян.

Напомним, Сергей Аксенов заявил о желании и готовности восстановить железнодорожное сообщение с Украиной.

Ранее Аксенов пригласил Зеленского в оккупированный Крым.