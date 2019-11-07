Война на Донбассе: ВСУ понесли новые потери

В целом, режим прекращения огня боевики нарушали 15 раз.
7 ноября во время обстрелов на Донбассе погиб украинский боец. Еще четыре воина ранены.
"На протяжении текущих суток в результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще четыре наших защитника получили ранения", – говорится в вечерней сводке штаба ООС.
В целом, режим прекращения огня боевики нарушали 15 раз. В частности, враг применял противотанковые управляемые ракеты.
Кроме того, зафиксированы обстрелы минометами калибра 120 и 82 мм, которые запрещены Минскими договоренностями. Стреляли боевики и из гранатометов и другого стрелкового оружия.
Читайте также"В Европе россиян называют варварами": израильский воин проехался по "ихтамнетам"Ранее глава МВД Арсен Аваков объявил, когда освободят Донецк. С соответствующим заявлением он выступил во время визита в Золотое Луганской области.
Напомним, в штабе ООС готовятся к разведению сил в Петровском. Разведение сил запланировано на 8 ноября 2019 года при условии соблюдения режима тишины.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.