Война на Донбассе: ВСУ понесли новые потери / EPA/UPG

7 ноября во время обстрелов на Донбассе погиб украинский боец. Еще четыре воина ранены.

"На протяжении текущих суток в результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще четыре наших защитника получили ранения", – говорится в вечерней сводке штаба ООС.

В целом, режим прекращения огня боевики нарушали 15 раз. В частности, враг применял противотанковые управляемые ракеты.

Кроме того, зафиксированы обстрелы минометами калибра 120 и 82 мм, которые запрещены Минскими договоренностями. Стреляли боевики и из гранатометов и другого стрелкового оружия.

Читайте также"В Европе россиян называют варварами": израильский воин проехался по "ихтамнетам"Ранее глава МВД Арсен Аваков объявил, когда освободят Донецк. С соответствующим заявлением он выступил во время визита в Золотое Луганской области.

Напомним, в штабе ООС готовятся к разведению сил в Петровском. Разведение сил запланировано на 8 ноября 2019 года при условии соблюдения режима тишины.