"Дебильный канал": на Прямом объяснились по поводу маски-шоу в прямом эфире

Вечернее ток-шоу Прямого вызвало бурную реакцию

Ведущие и журналисты телеканала Прямой сделали заявление по поводу инсценировки захвата студии в прямом эфире.

"Фрагмент нашего вчерашнего вечернего ток-шоу вызвал бурную реакцию. Наша аллегория заключалась в том, чтобы показать всю абсурдность ситуации в стране, где "сюрпризы" происходят почти каждый день. Мы хотели сказать, что такое может произойти с каждым, в любое время и в любом месте. Но мы информационный канал и шутки - это не наше. Поэтому телеканал Прямой искренне извиняется, прежде всего, перед нашими зрителями, за такую неудачную и неуместную в данном вопросе интерпретацию ситуации", - говорится в обращении ведущих и журналистов канала.

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Кроме того, свои извинения зрителям принесли также ведущие телеканала в прямом эфире.

Отметим, что не все зрители оценили извинения представителей Прямого:

"А по сути - ребята, это зашквар. Чуть-чуть не дотянулись до известного шоу нулевых "окна" ... Еще есть куда расти:)", "Скоріш би вас, довбойобів закрили з вашими жартами", "Тупой канал! Дауны!", "Дебільний канал "прямий" , і жарти дебільні!", - говорится в комментариях под видео с извинениями ведущих канала.

Напомним, у бывшего народного депутата, владельца телеканала Прямой Владимира Макеенко проходят обыски.