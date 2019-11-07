"Шутки тупорылые": в эфире Прямого разыграли захват студии спецназом

Николай Вересень буквально рухнул на пол / Фото: скриншот из видео

На телеканале Прямой во время прямого эфира решили продемонстрировать шуточный захват студии бойцами Государственного бюро расследований, которые накануне производили на вещателе обыск в рамках уголовного производства.

На фрагменте программы, видео которого опубликовано в YouTube, можно увидеть, как вовремя дискуссии в помещение под звуки выстрелов врываются сотрудники спецназа.

Ведущий Николай Вересень внезапно падает, будто его застрелили. Участники беседы сидят в шоковом состоянии, а зрители в студии вообще начали прятаться под сиденья. Не скрывал удивления и сурдопереводчик.

Однако впоследствии выясняется, что мнимый спецназ захватил студию Прямого, чтобы сделать селфи с внезапно ожившим Вереснем и его соведущей Светланой Орловской, которая наблюдала за происходящим, не доставая рук из карманов. Они признались, что захват студии оказался шуточным спектаклем, своеобразной пародией на обыски.

В Сети пользователи юмор сценаристов Прямого не оценили. Многие отмечали, что такой розыгрыш был не особо приятен гостям программы.

"Шутки тупорылые! Пожилые люди ведь сидят! Думать надо!", "У вас совсем кукушка поехала!", "Это перебор, друзья. Там ведь не студаки сидят", "С такими вещами не шутят", "Оскар!", - написали пользователи в комментриях под видео в YouTube.

"Мало того, что Прямой за копейки собирает массовку в зал, чтобы они были статистами на их эфирах. Так теперь они еще и решили испугать их до смерти. Идиоты, простите", - прокомментировал инцидент Telegram-канал Klymenko Time.