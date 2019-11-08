"Малахольный порохобот": Дубинский назвал Бородянского кандидатом "на вылет"

Владимира Бородянского назвали "малахольным порохоботом" / Facebook В.Бородянского

Народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский критически оценил заявление министра культуры Владимира Бородянского о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата.

По мнению Дубинского, глава Минкульта является одним из кандидатов "на вылет" из состава Кабинета министров.

"Мне кажется, это если не первый, то точно второй министр на вылет. Явно голосовал за Порошенко, как и другие малохольные порохоботы, не известно на какой помойке подобранные в Кабмин и во фракцию", - написал нардеп в своем Телеграм-канале.

Напомним, в недавнем интервью Бородянский поддержал необходимость переименования Московского патриархата и подчеркнул, что центр влияния на УПЦ МП находится в Москве.