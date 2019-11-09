"Отличился экс-сутенер": в Киеве ром устроил масштабное ДТП

В Киеве очень пьяный мужчина-ром устроил масштабную аварию, узнали журналисты / kiev.informator.ua

В пятницу вечером, 8 ноября, в Святошинском районе Киева очень пьяный местный житель - 37-летний мужчина-ром - сел за руль внедорожника Honda CR-V и устроил масштабную аварию.

Масштабное ДТП произошло на ул. Семьи Сосниных, повреждены десять авто, пострадал один водитель и попал в больницу, сообщает Информатор со ссылкой на данные местных жителей и правоохранителей.

Издание узнало, что горе-водитель живет недалеко от места аварии и в прошлом занимался сутенерством.

Злоумышленник пытался скрыться, но его остановили разгневанные очевидцы. Правоохранители спасли рома от самосуда - вовремя приехали и задержали. Позже во внедорожнике задержанного нашли пакет с травой.

"По предварительным данным, …сперва он зацепил автомобиль Daewoo Lanos, а уже через 150 метров устроил грандиозное ДТП из еще восьми автомобилей", - отмечается в материале.

Возможно, сначала ром врезался в авто Kia Carens, которое стояло на обочине, а потом влетел в другую машину - Skoda Octavia, которая ехала навстречу.

"Octavia, в свою очередь, зацепила Hyundai Elantra, а "кореец" въехал в Opel Kadett. После чего Honda отбросило на другую сторону дороги, где внедорожник зацепил Peugeot и еще один Lanos", - говорится в публикации.

Видео с места масштабного ДТП в Киеве

Ранее сообщалось, что в Киеве возле станции метро Черниговская - на ул. Братиславская, грузовик протаранил много авто, по одни данным - семь машин, а по другим - в ДТП повреждены девять машин.