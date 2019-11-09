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Цензура и агитация за Порошенко: Киселев рассказал о подмоченной репутации Прямого

9 ноября 2019, 14:37

Евгений Киселев подчеркнул, что много талантливых и совестливых журналистов ушли или были уволены с Прямого.

Евгений Киселев
Евгений Киселев / УНИАН

Люди, курировавшие канал Прямой в Администрации президента Петра Порошенко, были крайне недовольны тем, что ушедший с канала известный журналист Евгений Киселев старался сохранять независимую позицию и соблюдать баланс мнений.

Как рассказал Киселев, особое раздражение кураторов канала вызывало то, что он отказался участвовать в "общем дружном хоре голосов", одобрявших решение Порошенко лишить Михаила Саакашвили украинского гражданства.

"Но едва ли не самый главный мой грех, как это ни смешно, состоял в том, что я записал и выдал в эфир большое интервью с народным депутатом Сергеем Лещенко, причем записал его в той самой "нехорошей" квартире – и не просто записал, но – представляете, каков негодяй! - стулья притащил из редакции Прямого", - поведал Киселев в своем Facebook.

Читайте также"Дебильный канал": на Прямом объяснились по поводу маски-шоу в прямом эфиреОн пояснил, что репутация Прямого оказалась подмоченной тем, что во время президентской, а затем и парламентской предвыборной кампании канал вел откровенную агитацию за Порошенко и против Владимира Зеленского.

"А что касается свободы слова, я многое мог бы рассказать о том, сколько раз мне запрещали давать в Итогах те или иные новости, звать на эфир тех комментаторов, которых я считал нужным, сколько раз обманным путем отменяли приход в студию гостей, приглашенных мною лично, и вместо них приводили каких-то самозваных узколобых "экспертов", как все длиннее становились негласные черные списки людей, которых нельзя было показывать на Прямом, даже в моей программе-интервью Авторское, само название которой точно предполагало, что в ней я беседую с людьми, интересными лично мне, автору и ведущему передачи", - добавил Киселев.

Напомним, ранее сообщалось, что у бывшего народного депутата, владельца телеканала Прямой Владимира Макеенко прошли обыски.

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